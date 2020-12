Istruzione: Rosolen, accordo Ardis-Fondazione Pittini per studenti

Trieste 26 dicembre 2020 - Intercettare e comprendere desideri,bisogni e aspettative degli studenti; intervenire con strumenti emisure specifici; sostenere i progetti anche sul piano economico,dalle borse di studio ad altri percorsi didattico-formativifinalizzati all'inserimento nel mondo del lavoro. Sono alcuni deiprincipi fondamentali dell'accordo tra Fondazione Pietro Pittinie Agenzia Regionale per il Diritto agli Studi del Friuli VeneziaGiulia, inseriti in una ricerca lanciata d'intesa con l'assessoreregionale all'Istruzione, Alessia Rosolen, per indagare i bisognie i desideri dei giovani studenti universitari beneficiari deiservizi Ardis.

La ricerca, chiamata "Tracce di futuro - racconta qualcosa dite!", è finalizzata a far emergere esperienze, paure easpettative sul futuro degli oltre 5690 beneficiari dei servizi,per definire nuovi strumenti e modalità di supporto per glistudenti attuali e per quelli dei prossimi anni. L'obiettivodella ricerca è anche di individuare una tematica per lo svilupposostenibile, in base agli obiettivi ONU dell'Agenda 2030, dapotenziare in collaborazione con gli studenti come progetto diricerca-azione.

Le parole che Fondazione Pietro Pittini e Ardis raccoglierannoper interpretare la complessità del tempo in cui gli studenti dioggi si trovano a crescere, rappresentano le "Tracce di futuro"da cui prende il titolo l'iniziativa.

"Si tratta - sottolinea l'assessore Rosolen - di un accordo chedà attuazione a quanto previsto dalla nuova legge sull'istruzionesul fronte del potenziamento della collaborazione tra Regione eFondazioni nell'ottica di garantire il diritto allo studio nellasua accezione più ampia."

"La Fondazione Pietro Pittini - prosegue l'assessore - siconferma a tal proposito un punto di riferimento culturale,sociale ed economico davvero prezioso, in particolare perl'apporto che fornisce a sostegno dei ragazzi attraverso le borsedi studio. Quanto all'Ardis, mi preme porre l'accento sullacapacità dimostrata dall'Agenzia di interpretare il momento ecalibrare le attività sulla base delle reali esigenze deglistudenti. Dopo il servizio di sostegno psicologico, portiamo acompimento un ulteriore significativo intervento".

Le domande di ricerca, oltre 30 tra obbligatorie e facoltative,indagheranno tre ambiti, ritenuti fondamentali nel periodo chegli studenti stanno attraversando: il percorso universitario (lascelta accademica, la condizione abitativa, le esperienzetrasformative), il lavoro (le aspettative e gli immaginaririguardanti la propria professionalità al termine del percorsouniversitario) e la vita (le paure, il benessere personale esociale, la felicità).

La struttura della ricerca e la formulazione delle domande sonofrutto di un percorso di co-design con il Comitato degli studentidi Ardis, che ha partecipato a una fase preliminare contribuendocon preziosi suggerimenti e riflessioni.

Il form per raccogliere le risposte rimarrà aperto fino a finegennaio e i dati verranno analizzati, in forma aggregata eanonima, entro aprile 2021.ARC/Com/dfd

