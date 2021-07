Istruzione: Rosolen, 31/7 termine per riscuotere borse studio 2019/20

Trieste, 14 lug - "Per riscuotere la borsa di studio per l'anno scolastico 2019/2020 c'è tempo fino al 31 luglio". Lo comunica l'assessore regionale all'istruzione Alessia Rosolen agli studenti beneficiari di una borsa di studio 'Fondo unico per il Diritto allo Studio' (D.lgs. 63/2017) ricordando che il termine per effettuare la riscossione è stato fissato per l'ultimo giorno di questo mese.



L'assessore chiarisce che "il contributo economico può essere incassato presso qualsiasi Ufficio postale della Regione senza necessità di utilizzare o mostrare la Carta dello Studente 'Io Studio', ma semplicemente comunicando all'operatore dello sportello di dover incassare una borsa di studio erogata dal Ministero dell'Istruzione attraverso un 'Bonifico domiciliato' ed esibendo un documento di identità in corso di validità".



Ribadendo che non sono ammesse deleghe alla riscossione del contributo economico Rosolen sottolinea che "per gli studenti beneficiari minorenni è necessario, invece, che un genitore che esercita la responsabilità genitoriale o chi ne fa le veci si rechi in un Ufficio postale munito del documento di identità proprio e del figlio e con la dichiarazione sostitutiva scaricabile dal Portale dello studente da firmare esclusivamente davanti all'operatore dell'Ufficio postale".



Per ulteriori dettagli relativi alle modalità di riscossione consultare il sito Io Studio del Ministero della Pubblica istruzione (https://iostudio.pubblica.istruzione.it/). ARC/COM/ma





