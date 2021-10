Istruzione: ok borse di studio della Regione per Collegio mondo unito

Trieste, 2 ott - Ammontano a 23 mila euro ciascuna le borse di studio che la Regione metterà a disposizione per consentire agli studenti la frequenza dei corsi presso il Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico di Duino Aurisina. Lo ha stabilito la Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia approvando, su proposta dell'assessore all'Istruzione, una apposita delibera nel corso dell'ultima seduta dell'esecutivo.



L'ammontare di ciascuna borsa di studio è determinato annualmente sulla base delle indicazioni di costo fornite dall'Istituto, il quale provvede poi allo svolgimento delle procedure amministrative ed organizzative per l'ammissione e la permanenza degli studenti presso il Collegio stesso. Il costo annuale del sussidio è rimasto invariato rispetto a quello dello scorso anno accademico e prevede un importo pari a 23 mila euro per ciascuna borsa annuale relativa alla seconda annualità del biennio 2020-2022 (quindi per l'anno accademico 2021-22) e sempre di 23 mila euro per ciascuna borsa annuale relativa alla prima annualità del biennio 2021-2023 (e quindi per l'anno accademico 2021-22).



Inoltre la Regione erogherà una ulteriore borsa di studio del valore di 2.500 euro a copertura parziale dei costi per la frequenza da parte di una studentessa della seconda annualità del biennio 2020-2022 (e quindi per l'anno accademico 2021-2022) del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico di Duino Aurisina. ARC/AL/gg





