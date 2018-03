Istruzione: friulano curricolare in asili e primarie anche per 2018/19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 9 mar - Anche per l'anno scolastico 2018/2019 l'insegnamento curriculare della lingua friulana sarà previsto nelle scuole dell'infanzia e primarie situate nei comuni friulanofoni. Lo ha stabilito oggi la Giunta regionale, su proposta dell'assessore all'Istruzione Loredana Panariti, chiarendo che anche per il prossimo anno scolastico le iniziative di insegnamento della lingua friulana proposte dalle scuole secondarie di primo grado saranno sostenute nell'ambito del piano annuale di interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie. ARC/EP