Istruzione: entro 14/1 domande borse studio per scuole superiori

Trieste, 21 dic - Possono essere presentate esclusivamente online fino alle ore 16 del 14 gennaio 2019 le domande per le borse di studio statali a favore degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e destinate all'acquisto di libri di testo, alla mobilità, al trasporto e all'accesso a beni e servizi di natura culturale.Lo ricorda la direzione centrale Istruzione della Regione, precisando che la borsa di studio è erogata dallo Stato mediante il sistema dei bonifici domiciliati di Poste Italiane.I beneficiari dell'intervento sono gli studenti residenti in Friuli Venezia Giulia che, nell'anno scolastico 2018-19, hanno frequentato una scuola secondaria di secondo grado, statale o paritaria e appartengono a un nucleo familiare in possesso di un'attestazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) 2018 valida e non superiore a 7.500 euro.La domanda per l'accesso alle borse di studio per l'anno 2018 deve essere presentata alla Regione dal genitore o dalla persona che ne esercita la responsabilità genitoriale (anagraficamente residente con lo studente) o direttamente dallo studente, se maggiorenne. Va comunque presentata una domanda per ciascun figlio.La richiesta può essere presentata previo accreditamento con una delle seguenti modalità: sistema pubblico di identità digitale (Spid), Carta regionale servizi (Crs) o Login Fvg, il sistema di autenticazione che la Regione Fvg mette a disposizione dei cittadini per accedere in modalità sicura ai servizi e alle applicazioni online.Tutte le informazioni, con le sedi presso cui è possibile richiedere l'accreditamento, si trovano alla pagina internet http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/istruzione-ricerca/studi are/FOGLIA227 ARC/EP/fc