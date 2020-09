Trieste, 2 set - La Regione, tramite l'assessore all'Istruzione, ribadisce che l'inzio dell'anno scolastico in Friuli Venezia Giulia è previsto per il 16 di settembre. La Regione ricorda, a fronte di notizie di stampa nazionali diffuse in modo difforme, che non è previsto nessuno slittamento del calendario scolastico. ARC/EP/gg



© RIPRODUZIONE RISERVATA