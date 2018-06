Istituzioni: Roberti, sala Consiglio Aut.locali a Ud dedicata a Romoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 29 giu - La sala dove si riunisce il Consiglio delle Autonomie locali (Cal) a Udine sarà dedicata al compianto presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Ettore Romoli."Una sala che lo ha visto per lungo tempo interprete protagonista della vita politica del nostro territorio" ha sottolineato l'assessore regionale alle Autonomie locali, Sicurezza e Politiche comunitarie, Pierpaolo Roberti che ha avanzato la proposta, accolta dalla Giunta regionale, ricordando il trigesimo dalla morte di Ettore Romoli il prossimo 14 luglio."Romoli è stato un indiscusso esempio di politico e di rappresentante delle istituzioni, come tale riconosciuto al di là di ogni appartenenza politica; con il garbo, la signorilità, la coerenza e la passione politica dimostrati nel corso del suo lungo impegno politico e di rappresentante delle istituzioni - ha affermato Roberti - ha sempre costituito un riferimento importante per il suo territorio ed i suoi concittadini, superando le barriere spesso imposte dai confini politici dei diversi schieramenti. In particolare, nello svolgimento dell'incarico di componente e di presidente del Consiglio delle Autonomie locali si è sempre contraddistinto per competenza, capacità di ascolto e di mediazione. Riteniamo opportuno, quindi, intitolare a lui la sala della Regione dove si riunisce il Cal". ARC/LP/ppd