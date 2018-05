Istituzioni: Fedriga saluta comandante Polizia locale Trieste

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 29 mag - "Un ringraziamento al comandante Abbate per il lavoro svolto in questi anni a Trieste, con il rammarico che la Pubblica amministrazione debba fare a meno di un dirigente della sua esperienza".Questo il concetto espresso oggi a Trieste dal governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, oggi a Trieste nel corso di un incontro di saluto con il comandante della Polizia locale del capoluogo giuliano, Sergio Abbate, che il prossimo 1 giugno lascerà il suo incarico per andare in quiescenza.Oltre a Fedriga, ha partecipato all'incontro anche l'assessore ad Autonomie locali e Sicurezza, Pierpaolo Roberti, il quale ha sottolineato l'apprezzamento per le qualità professionali e umane di Abbate, "con il quale - ha detto - ho avuto modo di collaborare in modo molto proficuo nel corso del mio precedente ruolo di assessore comunale a Trieste".Abbate, nato a Napoli 65 anni fa, in servizio al Comune di Trieste come comandante della Polizia locale dal 2004, ha iniziato la sua carriera nella pubblica amministrazione entrando nel corpo dei Vigili urbani del Comune di Verona nel 1993, dopo aver superato con successo una procedura concorsuale per vice-comandante. ARC/GG/fc