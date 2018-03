Investimenti: Regione Fvg alla Fiera Mipim di Cannes

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 14 mar - Da ieri e fino a venerdì prossimo 16 marzo la Regione Friuli Venezia Giulia partecipa a Cannes al Mipim (Marché International des Professionnels de l'Immobilier), la più importante fiera internazionale dedicata al settore dell'immobiliare pubblico e privato, ospitata al Palazzo dei Festival.Presente alla manifestazione, l'Agenzia Investimenti Fvg, ufficio regionale per l'attrazione e il sostegno agli investimenti delle imprese, con i progetti immobiliari proposti dal Consorzio di sviluppo economico del Monfalconese, dal Consorzio per lo sviluppo industriale della zona Aussa-Corno e dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale.Il desk regionale è visitabile all'interno del Padiglione Italia, coordinato dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, che, su impulso del Ministero dello sviluppo economico, organizza lo spazio collettivo italiano, in sinergia con i Ministeri della difesa e dell'economia e Finanze.Tra gli obiettivi della partecipazione regionale la promozione dei vantaggi e delle caratteristiche strategiche offerti dal territorio, tra cui la centralità della sua posizione, le eccellenze del sistema scientifico ed economico, la qualità delle proprie infrastrutture e dei trasporti. Un focus specifico è dedicato ai progetti immobiliari per lo sviluppo della logistica portuale e retroportuale.Durante la quattro-giorni francese, numerosi i momenti a disposizione per valorizzare le opportunità insediative e i progetti immobiliari del territorio, tra cui un evento dal titolo "Un porto franco internazionale nel cuore dell'Europa, dedicato allo scalo triestino".I progetti proposti dal Friuli Venezia Giulia al Mipim sono anche disponibili all'interno del portale dedicato al Real Estate pubblico www.investinitalyrealestate.com, piattaforma virtuale del patrimonio immobiliare italiano.Un'opportunità importante per il Friuli Venezia Giulia per promuovere il "sistema regione" e favorire l'attrazione di nuovi investimenti dall'estero su una vetrina internazionale, che ogni anno accoglie i principali attori del settore immobiliare provenienti da oltre cento diversi paesi del mondo. ARC/com