Interreg: Zilli, risultati positivi per crescita sostenibile

Udine, 20 gen - "I risultati finora raggiunti dal programmaInterreg Italia-Slovenia fanno ben sperare in proficuecollaborazioni future affinché, grazie alla messa in campo dirisorse umane specializzate e di dotazioni strumentali ad hoc, sirispettino gli Accordi di Parigi e venga potenziata la diffusionedelle energie rinnovabili a favore dell'ambiente e per attivitàpiù sostenibili. Questo sarà possibile introducendo nuove'regole' per rendere meno inquinanti i processi produttivi,potenziando i trasporti pubblici e su rotaia, diffondendomaggiormente l'economia circolare: temi che il programma hasempre sostenuto e finanziato, creando le condizioni perpromuovere la capacità di innovazione, vero motore per unacrescita sostenibile e green".

Lo ha sottolineato l'assessore alle Finanze con delega allaprogrammazione Interreg tra Italia e Slovenia della RegioneFriuli Venezia Giulia, Barbara Zilli, durante l'evento annualededicato al programma di cooperazione Interreg V-AItalia-Slovenia 2014-2020 'Esperienza verso nuovi paradigmi dicooperazione', organizzato dall'Ufficio del governo dellaRepubblica di Slovenia per lo sviluppo e la politica di coesioneeuropea (Svrk), Info-Point sloveno, in collaborazione conl'Autorità di gestione del programma, incardinata presso laRegione Friuli Venezia Giulia, e la Facoltà di managementdell'università del Litorale (Univerza na Primorskem).

L'assessore regionale, portando i saluti del governatore delFriuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, ha espressosoddisfazione per i risultati illustrati oggi e ottenuti daalcuni progetti cofinanziati dall'Interreg Italia-Slovenia2014-2020 in risposta ai nuovi obiettivi del Green Deal europeo,con particolare riguardo alla transizione verso un'economia azero emissioni di carbonio.

"Il programma, cofinanziato dal Fondo europeo di svilupporegionale, - ha ricordato Zilli - è uno dei principali strumentidella cooperazione territoriale europea (Cte) che contribuiscealla realizzazione della strategia dell'Unione Europea per unacrescita intelligente, sostenibile ed inclusiva e per ilconseguimento della coesione economica e sociale del territoriotransfrontaliero".

"Promuovere il Green Deal europeo - ha concluso Zilli - significaattuare delle misure più sostenibili e meno dannose perl'ambiente. Nelle intenzioni della Commissione Europea, il GreenDeal consentirà di creare un'economia di mercato moderna, dove leemissioni di gas serra saranno azzerate e la crescita saràsganciata dall'utilizzo delle risorse naturali. Si tratta di unprogetto molto ambizioso, che interesserà direttamente decine dimilioni di persone e che ha l'ulteriore ambizione di dare il buonesempio nella lotta per contrastare il cambiamento climatico".

Durante il meeting telematico sono state presentate le buonepratiche sviluppate dalla partnership di 4 progetti nel campodella promozione e dell'innovazione, con l'obiettivo dicondividerne i risultati e coglierne i suggerimenti perpromuovere la capacità di innovazione in chiave futura.

Nel dettaglio si tratta di Nuvolak 2 (strumenti di marketinginnovativi per la competitività globale delle Pmi nell'areatransfrontaliera), Cab (un nuovo modello di accelerazionetransfrontaliero per startup e Pmi), BioAPP (per ridurre l'uso diplastiche usa e getta con l'aiuto dei biopolimeri) e Retracking(volto a creare le condizioni per il passaggio da un'economialineare a un'economia circolare). Oltre a questi, è statoillustrato il progetto AlpBioEco, per lo sviluppo di pratichecommerciali per la bioeconomia, che rientra nel progetto delprogramma transnazionale Alpine space.ARC/LP/dfd

