Interporto Cervignano: Pizzimenti e Zilli, bene sviluppi settore auto

Trieste, 22 set - Gli assessori regionali alle Infrastrutture e Territorio Graziano Pizzimenti e alle Finanze Barbara Zilli hanno visitato oggi l'interporto di Cervignano.



L'attenzione è stata rivolta in particolare ai recenti sviluppi e all'operatività, anche in chiave futura, dello scalo friulano che ha avviato l'attività del deposito automobili con Cat Logistic.



"Nonostante il periodo complesso e complicato che stiamo vivendo - così si sono espressi i due assessori - certamente questa ci appare come una nota positiva che contribuisce ad alimentare la fiducia nella ripresa della nostra economia regionale". ARC/COM/pph



