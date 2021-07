Insediata nuova Paritetica: Fedriga, decisiva sua operatività

Udine, 12 lug - "Oggi è una giornata importante che vede la ripresa della piena e completa operatività della Commissione paritetica, composta da persone di grande professionalità e di alto profilo individuale. Nel rivolgere alla Commissione l'augurio di buon lavoro, auspico che i molti dossier ancora aperti e già in fase avanzata di trattazione possano riprendere il proprio iter e giungere in breve tempo ad una positiva risoluzione". È questo il commento del governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga a margine dell'insediamento, oggi a Udine, della Commissione paritetica per le norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione. L'insediamento è stato presieduto dal ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, in video collegamento da Roma. "Confido che, grazie al lavoro della Commissione e all'interlocuzione che la stessa potrà avere con il Governo, vengano chiuse questioni già avviate e molto rilevanti che riguardano il demanio, l'istruzione non universitaria, i contratti pubblici, l'ordinamento degli Enti locali, la viabilità" ha ricordato Fedriga. La Commissione paritetica composta da Elena D'Orlando, Ivo Rossi, Sandra Savino (di nomina statale), Teresa Billiani, Renato Carlantoni e Salvatore Spitaleri (di nomina regionale), con espressione condivisa e unanime, ha nominato presidente la professoressa D'Orlando, direttrice del dipartimento di scienze giuridiche dell'Università di Udine ed esperta di diritto regionale italiano ed europeo. ARC/SSA/ma

