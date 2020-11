Innovazione: Fedriga, bene interesse Messico comparto scientifico Fvg

Trieste, 9 nov - Trieste presto si arricchirà di un nuovoconsolato onorario: quello del Messico. Ad annunciarlo è statooggi l'ambasciatore del Messico in Italia, Carlos Garcia de AlbaZepeda, durante l'incontro con il governatore del Friuli VeneziaGiulia, Massimiliano Fedriga, al quale hanno partecipato anchel'ingegnere nucleare Graziano Bertogli, al quale a breve saràassegnato l'incarico di rappresentanza del Paesecentro-americano, e il vice coordinatore generale di ElettraSincrotrone Marco Marazzi.Nel corso dell'incontro Fedriga e Garcia de Alba Zepeda si sonoconfrontati sui possibili investimenti messicani in FriuliVenezia Giulia, con rilevante attenzione al comparto scientificoe in particolare all'Area di ricerca e al Sincrotrone Elettra. IlMessico, che investe in Italia oltre 2 miliardi di euro all'anno,ha un notevole interesse per l'innovazione e la formazione inambito scientifico e tecnologico, dato che sta sviluppando unproprio sincrotrone.Fedriga ha evidenziato al diplomatico che "la Regione vede grandiopportunità di sviluppo per il Friuli Venezia Giulia nei settoridella logistica e dell'innovazione e in entrambi unacollaborazione con il Messico, simile a quelle già instaurate congli Usa e Israele, porterebbe vantaggi reciproci".Il governatore ha evidenziato in particolare "la prossimacreazione di una Fondazione, con sede all'interno del PortoVecchio di Trieste, attraverso la quale gli enti pubblici e iprivati operanti in ambito scientifico possano fare sistema ecollaborare in settori quali l'innovazione e la formazione". Unprogetto che ha catturato l'attenzione dell'ambasciatoremessicano, perché negli ultimi anni nella città di Guadalajara,la seconda popolosa del Paese, si è sviluppata una sorta di'Silicon Valley' capace di attirare numerose aziende del settoreinformatico.ARC/MA/pph

