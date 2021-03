Infrastrutture: Pizzimenti, trattamento omogeneo personale FVG Strade

Udine, 11 mar - "La Regione ha avviato il processo che dovrà portare alla definizione di una modalità di trattamento omogeneo del contratto di lavoro dei dipendenti di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. con la delibera n.192 dello scorso 12 febbraio. Ciò in quanto, nel rispetto del D.L.gs. 175/2016 in materia di società partecipate, spetta all'Amministrazione regionale, in qualità di responsabile del controllo analogo nei confronti della società 'in house', fissare con propri provvedimenti gli obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento, delle quali fanno parte quelle relative al personale".



Lo ha specificato l'assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Graziano Pizzimenti, in merito a una interrogazione in Consiglio regionale.



"A seguito dei numerosi incontri della Direzione competente con la Società - ha proseguito - era emersa la necessità di trovare una soluzione unica, che da un lato garantisse un effettivo trattamento normativo ed economico omogeneo del personale assunto da FVG Strade, dall'altro consentisse di mantenere il contenimento della spesa del personale introdotto con la legge regionale 28 del 2018, ma che ha sollevato numerose difficoltà operative proprio per la non perfetta coincidenza tra il contratto Anas e quello collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico".



"Tale soluzione - ha concluso Pizzimenti - si ispira alla deliberazione della Giunta regionale e vedrà il proprio concreto sviluppo nelle interlocuzioni che la società svolgerà con le parti sindacali, riportando l'aspetto contrattuale nella sua sede più propria che è quella della contrattazione". ARC/CM/pph



