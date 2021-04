Infrastrutture:Pizzimenti, priorità a interventi su opere strategiche

Udine, 22 apr - "Tutte le opere che la Regione ha inserito nel programma di utilizzo dei finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) 'Next Generation Italia' rivestono importanza di carattere economico e strategico".



Lo ha ribadito l'assessore regionale al Territorio e alle Infrastrutture, Graziano Pizzimenti, intervenendo in forma telematica alla seduta della IV Commissione del Consiglio regionale.



Ciò riguarda "in particolare - ha aggiunto - quelle comprese nel progetto del Polo logistico regionale, ovvero, dal punto di vista stradale e ferroviario, quelle previste per l'interconnessione dei quattro poli dei Centri intermodali assieme ai porti".



"L'obiettivo che ci poniamo - ha precisato Pizzimenti - è quello di arrivare a un soggetto unico che dia risposte attuali ed esaustive alle esigenze degli operatori industriali e di logistica che possono operare sul nostro territorio".



Un'altra opera fondamentale per il Friuli Venezia Giulia, ha soggiunto l'assessore, è il completamento della Terza corsia sull'autostrada A4, per risolvere definitivamente i problemi causati dall'intenso traffico che vi si concentra, rendendo così nel contempo più attrattivo il Friuli Venezia Giulia anche sotto il profilo economico e degli investimenti, assieme allo snodo del traffico su rotaia della città di Udine, sul quale confluiscono attualmente cinque tratte da altrettante direttrici. Quest'ultimo "rappresenta infatti - ha puntualizzato Pizzimenti - un punto di riferimento non soltanto per i traffici locali, ma anche per quelli internazionali: risolvere questa criticità significa dare via libera al trasporto su rotaia in arrivo dalla Spagna e dalla Francia verso il centro e l'est dell'Europa".



"Vi sono altre opere che reputiamo necessarie e fondamentali per lo sviluppo del Friuli Venezia Giulia - ha concluso l'assessore - che abbiamo inserito nel programma, ma hanno le tempistiche connesse con le problematiche procedurali e tecniche che ben conosciamo: disponiamo però del quadro complessivo e preciso delle relative necessità finanziarie e molte di esse dispongono già dello studio di fattibilità tecnico economico, e potranno essere cantierate nei tempi previsti dal 'Recovery fund'". ARC/CM/pph





