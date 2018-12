Infrastrutture: Pizzimenti, passo avanti per tangenziale sud Ud

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 21 dic - Progetto preliminare più vicino per la tangenziale Sud di Udine. Ad annunciarlo è l'assessore alle Infrastrutture del Friuli Venezia Giulia, Graziano Pizzimenti, a seguito dell'approvazione avvenuta oggi da parte della Giunta regionale della delibera che adotta il rapporto ambientale conclusivo della procedura di Vas (Valutazione ambientale strategica)."Oggi è un giorno importantissimo poiché si chiude uno studio complesso, avviato lo scorso marzo, e si apre il periodo di 60 giorni per la presentazione delle eventuali osservazioni da parte dei cittadini" ha spiegato Pizzimenti, ricordando che "sono decenni che si attendeva questo momento che fa da snodo verso la procedura di realizzazione della tangenziale Sud, un'opera attesa e necessaria al completamento della viabilità del sistema udinese".Il rapporto e gli allegati saranno pubblicati sul Bollettino ufficiale della regione (Bur) il prossimo 27 dicembre, da quel momento scatteranno i 60 giorni per la presentazione delle osservazioni da parte dei cittadini.Terminata l'istruttoria sulle osservazioni, la Giunta regionale dovrà deliberare l'approvazione del parere motivato del servizio di Valutazioni ambientali e, successivamente, l'autorizzazione alla stipula dell'accordo di programma da parte del governatore. Una volta stipulato l'accordo, lo stesso dovrà essere ratificato dai Consigli comunali su cui insiste l'opera, ovvero Basiliano, Campoformido, Lestizza e Pozzuolo. ARC/SSA/fc