Infrastrutture: Pizzimenti, disservizi ferroviari causati da maltempo

Udine, 10 dic - L'assessore regionale alle Infrastrutture eterritorio, Graziano Pizzimenti, è intervenuto in via telematica,in Consiglio regionale, in merito ai ritardi e alle cancellazionidi alcune corse dei treni che hanno causato disagi ai pendolaritrasportati quotidianamente per motivi lavoro o di studio. Taliinconvenienti, quest'anno sono stati perlopiù causati da frane eda fenomeni metereologici.

Pizzimenti, a tale proposito, ha confermato l'attenzione eimpegno della Regione sul tema della regolarità edell'affidabilità dei servizi ferroviari, evidenziando inoltreche anche nel prossimo contratto con Trenitalia questo tema, perla parte relativa ai servizi, sarà trattato puntualmente.

L'assessore ha inoltre spiegato che i ritardi e le soppressionilamentate, verificatisi principalmente per problemiall'infrastruttura ferroviaria, sono stati determinati da causenon ordinarie e che non hanno interferito significativamente suiservizi. Lo dimostrerebbe il fatto che, fino al 20 novembre, nelFriuli Venezia Giulia la puntualità reale dei convogli eraanaloga a quella del 2019, nonostante le situazioni di caratterestraordinario che si sono verificate, tra le quali la frana aBivio d'Aurisina e la prima fase dell'intervento urgente darealizzare a Redipuglia, anche in questo caso per la messa insicurezza di una parete rocciosa.

A creare i disservizi lamentati dagli utenti sono stati quindiulteriori eventi di carattere straordinario, provocati oconseguenti a quelli metereologici calamitosi. Ne sono un esempioil gelicidio del 3 dicembre scorso sulla trattaMonfalcone-Trieste, il quale ha causato conseguenze che sonostate aggravate dal blocco di un treno merci e dalla successivacaduta di parte di una linea di contatto. Altri disagi sono statiprovocati dalla seconda fase dell'intervento a Redipuglia e dauno smottamento verificatosi il 9 dicembre sulla trattaCormons-Gorizia.

Per quanto riguarda queste ultime criticità attinenti allainfrastruttura pur di carattere eccezionale e provocate dafenomeni metereologici, Pizzimenti, nel concludere, ha assicuratoche la Regione compirà le necessarie verifiche con RFI supossibili azioni migliorative.ARC/CM/al

