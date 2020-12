Infrastrutture: Pizzimenti, dialogo costante con territorio per il Tpl

Udine, 10 dic - L'assessore regionale alle Infrastrutture eterritorio, Graziano Pizzimenti, è intervenuto in Consiglioregionale per evidenziare che il servizio del trasporto pubblicolocale è tema di costante interlocuzione con tutti i Comuni delFriuli Venezia Giulia. Dialogo che non si è interrotto neppure inquesto periodo di emergenza causata dalla pandemia.

Pizzimenti ha comunicato inoltre che il nuovo affidamento deiservizi di trasporto pubblico locale alla società Tpl Fvg Scarlnon ha portato a un risparmio nella percorrenza chilometricadelle linee ferroviarie. Tuttavia ha consentito di poter disporredi un progetto di incremento dei servizi resi prima della gara diappalto, da attuare rispetto a un'offerta di chilometriaggiuntivi formulata dal nuovo gestore.

Sulla base di tale previsione, ha aggiunto Pizzimenti,sottoscritto il nuovo contratto di servizio in data 15 novembre2019, la Regione si è attivata tempestivamente, organizzando 14incontri, suddivisi per ambito territoriale, ai quali sono statiinvitati i rappresentanti di tutti i Comuni del Friuli VeneziaGiulia.

Nel corso di queste riunioni, tenutesi tra dicembre e febbraio2020 - ha specificato l'assessore - sono stati illustrati gliesiti della gara e le relative significative ricadute sulterritorio; tra queste, l'articolazione dei nuovi servizi ditrasporto pubblico locale presenti nella proposta progettualeformulata dalla società Tpl Fvg Scarl, al fine di condividerne icontenuti sul territorio.

Tali incontri, ha ricordato l'assessore, sono stata l'occasioneper raccogliere ulteriori proposte migliorative dei servizi,complessivamente 71, da parte degli enti locali intervenuti.Indicazioni che poi sono state trasmesse a Tpl Fvg per unavalutazione sulle modalità e tempistiche di attuazione degliinterventi.

Come ha evidenziato Pizzimenti, il periodo di emergenzaprotrattosi da marzo a tutt'oggi, che sta incidendo in modosignificativo anche sulle attività relative al Tpl perchè causala necessità di riprogrammare i servizi e prevedere azioni atutela dei viaggiatori, ha segnato anche l'iter dell'analisi ditali proposte. Tuttavia - ha concluso l'assessore regionale - nonha modificato né gli obiettivi, né la continuità dell'azioneperseguita attraverso l'interlocuzione con i Comuni.ARC/CM/al

