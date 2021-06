Infrastrutture: Pizzimenti, arrivare a Lignano anche in treno

Latisana, 13 giu - Da oggi è possibile raggiungere Lignano Sabbiadoro anche arrivando in treno da lontano: è il risultato dell'accordo raggiunto con l'auspicio della Regione tra Trenitalia e Arriva Udine per il servizio denominato 'Lignano link': una modalità di trasporto persone intermodale treno + bus per collegare Latisana con Lignano in pullman, in coincidenza con gli orari di fermata del FrecciaRossa e dei treni regionali. "Da oggi - ha commentato l'assessore regionale al Territorio e infrastrutture, Graziano Pizzimenti, alla presentazione del servizio sperimentale presso l'Autostazione di Latisana - sarà infatti possibile raggiungere la località turistico-balneare anche viaggiando in treno e utilizzando lo stesso titolo di viaggio: si dovrà semplicemente attraversare la stazione ferroviaria di Latisana per raggiungere nell'autostazione il pullman che sarà pronto a partire verso il mare". "Un'opportunità interessante - ha detto l'assessore - che si affianca ai numerosi servizi proposti dal sistema e dalla rete trasportistica alle persone che desiderano raggiungere e visitare il nostro territorio con le sue attrattive culturali, storiche, paesaggistiche, e non solo". "Una modalità innovativa per l'area - ha proseguito Pizzimenti - dove il collegamento con Lignano, d'estate, presentava alcune criticità per chi avesse voluto scendere verso il mare senza utilizzare l'automobile, pur arrivando anche da lontano, o rientrare utilizzando i mezzi pubblici per raggiungere la rete ferroviaria nazionale o internazionale". "Con questo servizio - ha concluso l'assessore - riteniamo di poter offrire un'opportunità ulteriore a quanti, e sono sempre più numerosi, decidono di raggiungere il nostro mare ma vogliono godere pienamente dei benefici della vacanza abbandonando i propri mezzi per utilizzare quelli pubblici, e hanno quale meta una delle regioni considerate più attraenti dai turisti, specialmente per il turismo lento". 'Lignano Link' sarà attivo fino alla chiusura della stagione balneare lignanese, ovvero fino al 13 settembre e offre l'opportunità di 46 corse giornaliere per l'intera settimana. Servirà un unico titolo di viaggio combinato. ARC/CM/gg

