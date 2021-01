Infrastrutture: Pizzimenti, 3 mln efficientamento energetico scuole

Udine, 15 gen - Oltre tre milioni di euro di risorse Por Fesr2014/2020 e Par, derivanti da risparmi sui fondi stanziati perbandi precedenti e non interamente impiegati, sarannoprevalentemente destinati al quinto bando che la Regionepredisporrà per gli interventi di efficientamento energeticonelle scuole.

Lo ha stabilito la Giunta regionale su proposta dell'assessorealle Infrastrutture e territorio, Graziano Pizzimenti.

Si tratta dell'attività 3.1.a dei fondi del Por Fesr, cheriguarda la riduzione di consumi di energia primaria negliedifici scolastici, finanziata nell'ambito dell'Asse 3, OT 4'Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni dicarbonio in tutti i settori'.

Sulla base di questi strumenti, sono stati predisposti un primobando approvato nel 2016, un secondo bando nel 2019, un terzo eun quarto bando nel 2020.

Dai primi tre bandi, in seguito alle rendicontazioni presentate,o anche solamente rispetto agli importi aggiudicati in fase digara d'appalto, risultano delle economie che la Regione ritienedi riutilizzare velocemente, sia per scorrere la graduatoriaapprovata dal quarto bando, sulla quale vi è carenza di fondi,sia per poter far partire un quinto bando e assicurare maggioririsposte alle esigenze di adeguamento degli edifici scolastici.

"Il nuovo provvedimento della Giunta regionale - spiegaPizzimenti - mira infatti a rendere utilizzabili le economie deibandi numero 1, 2 e 3, per un milione e 327 mila euro di risorsePor, e due milioni e 194 mila euro di risorse Par. La Regione -prosegue - rempiegherà oltre 357 mila euro di tali disponibilitàfino a esaurimento della graduatoria del quarto bando. I restanti970 mila euro di risorse Por e due milioni e 194 mila euro dirisorse Par, saranno utilizzati per il quinto bando perl'efficientamento energetico nelle scuole".ARC/CM/pph

