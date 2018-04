Infrastrutture: Fvg Strade istituisce Nucleo mobilitÃ  ciclabile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 5 apr - Friuli Venezia Giulia Strade spa ha istituito formalmente il Nucleo mobilità ciclabile (NuMoC).Il nuovo ufficio sarà composto da personale competente in materia di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di piste ciclabili e di gestione, progettazione e realizzazione della viabilità ciclabile d'interesse regionale.Con l'istituzione del NuMoC, Friuli Venezia Giulia Strade, che da gennaio 2018 gestisce anche le strade ex provinciali assieme a quelle regionali, adempie a un indirizzo deliberato dalla Regione nel quadro delle politiche a supporto della mobilità in bicicletta. ARC/Com/PPH