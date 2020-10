Industria: Fedriga, soddisfazione per Barilla in Fvg

Trieste, 5 ott - "Con la cessione definitiva dello stabilimento muggesano di Pasta Zara alla Barilla spa si perfeziona un'operazione di assoluto rilievo per il Friuli Venezia Giulia, attraverso la quale uno dei principali produttori italiani del settore approda sul territorio e segna l'avvio di un percorso di investimenti che, oltre a garantire gli attuali livelli occupazionali dell'impianto, apre a nuovi scenari di crescita economica e di sviluppo".



Lo ha affermato il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, accogliendo con soddisfazione la notizia che Pasta Zara, azienda dell'agroalimentare di Riese Pio X, ha ceduto oggi in via definitiva il proprio stabilimento di Muggia (Trieste) a Barilla Spa, operazione debitamente autorizzata che ha ricevuto il nulla osta da parte dei competenti organi della procedura di concordato. ARC/CCA/ma



