Industria: Bini-Rosolen, Regione attenta e proattiva su crisi Pilosio

Trieste, 7 gen - "L'Amministrazione regionale segue conattenzione estrema la crisi della Pilosio di Feletto Umberto eutilizzerà tutti gli strumenti a sua disposizione per favorireun'evoluzione favorevole a beneficio dei lavoratori di unavicenda industriale la cui diagnosi è severa ma non disperata".

Lo hanno affermato gli assessori regionali alle Attivitàproduttive Sergio Emidio Bini e al Lavoro Alessia Rosolen altermine dell'incontro telematico avuto questo pomeriggio con leorganizzazioni sindacali sul futuro della Pilosio, aziendastorica di Feletto Umberto attiva nella produzione di ponteggi,casseforme e blindaggi per la costruzione e la manutenzione nelsettore dell'edilizia, di cui il Fondo Columna ha deciso asettembre la messa in liquidazione.

Nel corso dell'incontro, dai rappresentanti dei lavoratori èstato confermato che lo stabilimento ha commesse per proseguirela produzione fino a marzo, mentre gli addetti sono in regime dicassa integrazione. Le organizzazioni sindacali hanno espresso lapreoccupazione per una cessazione dell'attività che potrebbepregiudicare definitivamente il lavoro nella fabbrica. E' emersoche esistono svariate manifestazioni di interesse che per ora nonsi sono concretizzate anche in considerazione della complessasituazione societaria e finanziaria della Newco.

"E' un'azienda che ha le professionalità, la storia e ipresupposti industriali per stare in piedi", hanno rilevato Binie Rosolen. "Per questo non solo siamo attenti a monitorarequalsiasi segnale di interesse si sia già manifestato - haaggiunto Bini -, ma intendiamo anche coinvolgere Confindustria inun'esplorazione proattiva di tutti i soggetti produttivi d'areache per ipotesi potrebbero offrire uno sbocco alla crisi dellostabilimento di Feletto Umberto".

Attualmente la Pilosio conta 48 dipendenti, di cui 27 operai, 17impiegati e 4 quadri.ARC/PPH/ep

