Industria 4.0: Bini, molto positivo Digital Innovation Hub a Ud

Trieste, 20 set - "L'avvio a Udine del Digital Innovation Hub è un'iniziativa che merita un grande plauso in quanto, è evidente, va nella direzione tracciata dell'Industria 4.0".Lo afferma l'assessore alle Attività produttive del Friuli Venezia Giulia, Sergio Emidio Bini, in questi giorni in missione in Cina, a Chengdu, in occasione della Western China international fair (Wcif), evidenziando come "tutto ciò che permette alle nostre imprese di crescere, ammodernarsi e poter competere con sempre maggior forza va sostenuto e valorizzato"."È logico quanto apprezzato - aggiunge Bini - che, considerando l'alta percentuale di ricerca presente sul territorio, l'innovazione da noi sia una realtà dinamica in continua evoluzione"."Non a caso - conclude l'assessore - in questi giorni siamo con una delegazione operativa in Cina, un Paese in costante espansione produttiva e commerciale che rappresenta un possibile ulteriore sviluppo per il sistema industriale regionale, soprattutto per quanto riguarda le nicchie di prodotto dove possiamo vantare importanti e riconosciute eccellenze".ARC/FC