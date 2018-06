Imprese: tavolo con Regione e UniUd su servizi e occupazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Udine, 23 giu - L'Agenzia regionale per il lavoro con la struttura organizzativa Servizi alle imprese e l'Ateneo udinese, con il Punto impresa, offrono alle aziende la possibilità di partecipare ad un tavolo di confronto su strumenti e modalità che possono favorire e sostenere la competitività e l'occupazione.L'appuntamento è per venerdì 29 giugno alle 11.00 nella sala Atti di palazzo Antonini, in via Petracco 8 a Udine, dove interverranno Gianni Fratte, responsabile dei Servizi alle imprese dell'Agenzia regionale per il lavoro e Marco Sartor, delegato dell'Ateneo friulano al rapporto con gli ex studenti e con le imprese.Si tratta del secondo appuntamento, dopo il successo registrato al primo evento di aprile, con cui la Regione e l'Università degli studi di Udine presentano le opportunità di collaborazione con le imprese.Il programma prevede l'illustrazione delle opportunità e dei servizi per le imprese da parte del Punto impresa dell'Ateneo di Udine e di Servizi alle imprese dell'Agenzia regionale per il lavoro. A seguire, networking e possibilità di approfondimento nei corner informativi.La cooperazione fra Università di Udine e Regione per la divulgazione sinergica di informazioni e servizi mira a facilitare l'accesso alle molte opportunità che questi soggetti possono offrire alle imprese e a favorire lo sviluppo di tutto il territorio.Servizi alle imprese è l'unità organizzativa all'interno dell'Agenzia regionale per il lavoro che si occupa dei contatti con le imprese attraverso l'analisi dei fabbisogni, favorendo l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro e mettendosi a disposizione per un accesso facilitato e un accompagnamento anche verso altre strutture specialistiche.Il Punto Impresa, avviato ufficialmente lo scorso marzo nell'ambito del progetto "Cantiere Friuli" con il sostegno della Fondazione Friuli, rappresenta il punto di primo contatto e informazione tra imprese e Ateneo friulano per l'incontro tra domanda e offerta di servizi di ricerca, didattica e occupazione. ARC/SSA/COM