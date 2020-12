Imprese: Rosolen, IP4FVG vince premio agenda digitale 2020

Trieste, 17 dic - "Il riconoscimento a IP4FVG, il digitalinnovation hub del Friuli Venezia Giulia, premia la lungimiranzadell'Amministrazione regionale che, dall'inizio della legislaturalavora per creare un sistema della scienza di eccellenzainternazionale, in cui ogni singolo soggetto si specializza in unambito ed è complementare rispetto agli altri".

Lo ha detto l'assessore al lavoro, formazione, istruzione,ricerca, università e famiglia del Friuli Venezia Giulia, AlessiaRosolen, in occasione della consegna a IP4FVG del riconoscimentodi uno dei 4 Premi Agenda Digitale 2020 nella categoria "casi diefficace digitalizzazione condotti a livello regionale".

"Va superato il cliché della Pubblica amministrazione refrattariaa innovarsi che, nel caso specifico, ci ha visto innovatori eavanguardisti - ha indicato l'esponente della Giunta Fedriga,sottolineando come "in un comparto storicamente tendente allabalcanizzazione, abbiamo dato prova di maturità e coesione tra 27partner. Tutti sono importanti, nessuno può sentirsi in dirittodi prevaricare altri, a prescindere dal nome o dal pesofinanziario. Questo premio ha un grande significato anche inprospettiva, come modello di riferimento per collaborazione eprofessionalità".

I premi sono stati assegnati oggi nel corso del convegno"Abilitare l'Italia digitale: la buona regia per ripartire",l'appuntamento annuale di presentazione dei risultati di ricercadell'Osservatorio Agenda Digitale. A ritirare, in modalitàvirtuale, il premio destinato al digital innovation hub delFriuli Venezia Giulia, Stefano Casaleggi, presidente della cabinadi regia di IP4FVG e direttore generale di Area Science Park,ente nazionale di ricerca e innovazione.

Dal 2018 la rete di IP4FVG è al servizio delle imprese del FriuliVenezia Giulia e, grazie alle competenze dei 39 esperti ditrasformazione digitale che lavorano sul territorio, supportaogni anno un numero crescente di aziende, superiore allecentinaia.

Le motivazioni del premio a IP4FVG si traducono nella modalità incui si è scelto di governare la trasformazione digitale delleimprese che operano in Friuli Venezia Giulia, per averstrutturato un sistema di 27 partner pubblici e privati che,grazie a competenze specializzate e infrastrutture dedicate,aiutano le imprese del territorio a digitalizzarsi, per il modoconcreto di ottimizzare competenze, infrastrutture e risorsedisponibili.ARC/COM/LP/ep

