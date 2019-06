Imprese: Riccardi, Fantoni tempio del lavoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Udine, 8 giu - L'onore e l'orgoglio di rappresentare la Regione in un vero e proprio "tempio del lavoro".Questo il concetto espresso oggi a Osoppo dal vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, in occasione dell'Assemblea dei Trucioli d'Oro che si è tenuta nel Centro Ricerche Fantoni.Riccardi, ricordando le conseguenze del maltempo dello scorso ottobre "affrontato con la nota determinazione friulana", ha ribadito come da quell'emergenza può generarsi un riflesso positivo in termini economici, in particolare per il settore del legno, in virtù degli investimenti posti in essere per la messa in sicurezza del territorio.Una riflessione condivisa anche dai vertici aziendali, rappresentati da Giovanni e Paolo Fantoni, i quali hanno spiegato che il sistema produttivo regionale potrà essere consolidato con le attività dei prossimi anni e quindi far superare la cronica inadeguatezza del settore che vede un utilizzo boschivo del 25 per cento del totale della crescita annua.Infine il vicegovernatore, in qualità di delegato alla Protezione civile, ha preso l'impegno di affrontare il problema della permanenza delle ceppaie sul suolo, che oltre a generare un forte incremento del rischio idrogeologico e della sicurezza delle persone, potrebbe favorire l'accentuarsi di criticità di tipo fitosanitario. ARC/GG/ppd