Imprese: Regione, Donda esempio di impresa che crede nel lavoro

Trieste, 25 set - Il valore della forza e della volontà di imprenditori come la famiglia Donda, che in un momento particolare come quello che stiamo attraversando, ha deciso di investire, innovare e puntare sul lavoro.



Questo il concetto espresso oggi a Trieste dal governatore del Friuli Venezia Giulia nel corso dell'inaugurazione dei rinnovati locali dello storico calzaturificio 'Donda', di cui si sono festeggiati anche i 134 anni di attività.



E proprio il lavoro è il tema su cui si è soffermato il massimo esponente dell'Amministrazione regionale, ricordando come il Friuli Venezia Giulia sia stata la regione che nel 2020, anno dell'inizio della pandemia, abbia tenuto i livelli occupazionali pressoché invariati.



Questo, come ha spiegato il governatore, è avvenuto principalmente per merito delle persone e degli imprenditori come Donda, che non hanno mollato e hanno creduto nelle loro attività.



Infine il primo rappresentante della Giunta regionale ha sottolineato come sia importante che le istituzioni supportino e valorizzino i negozi storici, al fine di sviluppare l'economia e conservare all'interno dei centri urbani quelli che sono i punti di riferimento delle comunità. ARC/GG/al





