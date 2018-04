Imprese: la Regione incontra vertici Stroili group ad Amaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Amaro (Ud), 11 apr - La Regione ha compiuto oggi una visita alla Stroili Group di Amaro, incontrando l'Amministratore delegato dell'azienda, Maurizio Merenda. Dapprima, insieme al direttore del Carnia Industrial Park, è stata compiuta una visita ai vari reparti dell'insediamento produttivo, nel corso della quale sono stati illustrati, in particolare, i processi relativi alla gestione logistica che consentono all'azienda di presidiare le attività commerciali degli attuali 420 punti vendita oltre che la crescente area di business legata all'e-commerce.Nel corso dell'incontro Merenda si è soffermato sul trasferimento a Milano delle funzioni marketing, commerciale, comunicazione e acquisti core, una scelta che si inserisce nel percorso di ulteriore crescita volto a rafforzare l'attività complessiva del gruppo. A tal proposito sono state fornite rassicurazioni sul fatto che tutte le altre fasi operative attualmente condotte nella struttura di Amaro continueranno ad essere svolte in Carnia. La Regione, dal canto suo, ha assicurato che seguirà con attenzione l'evoluzione del tavolo avviato tra sindacato e azienda.L'incontro è servito infine per avviare un confronto che vede coinvolti il Carnia Industrial Park, la Regione e l'azienda. La volontà della Regione è quella di prendere in esame il piano di crescita della Stroili Group per consolidarne l'insediamento in Carnia. ARC/AL/ppd