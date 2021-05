Imprese: Fedriga, Fvg si conferma terra di innovazione e ricerca

Nimis, 26 mag - "La capacità di innovazione e di ricerca del Friuli Venezia Giulia è confermata anche da realtà come quella che ho visitato oggi: una delle eccellenze che si è affermata nel mercato internazionale in un comparto in cui è alta la competizione". Lo ha detto oggi il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, al termine della visita all'azienda Alifax, attiva nel settore della diagnostica di laboratorio, a Nimis. Ad accompagnarlo il presidente della società, Paolo Galiano, con gli amministratori delegati Gian Piero Spezzotti e Camillo Galiano. Fedriga ha sottolineato l'importanza dei cofinanziamenti per valorizzare le imprese "come Alifax che dà prova di grande competenza e professionalità proponendo soluzioni all'avanguardia". Fra queste, in fase di sviluppo, il test di neutralizzazione che misura la presenza degli anticorpi contro la proteina virale spike-Rbd e il dispositivo per eseguire test rapidi su saliva grazie al quale si può rilevare la presenza di anticorpi e antigeni per il Covid-19. "L'utilizzo delle risorse per investimenti sul territorio - ha proseguito Fedriga - hanno una doppia valenza: da un lato incidono sulle opportunità occupazionali dall'altro permettono di affrontare un tema che ci ha messo in difficoltà all'inizio della pandemia quando abbiamo vissuto le criticità nell'approvvigionamento di attrezzature e di dispositivi individuali di sicurezza (dpi), ovvero l'incapacità di una produzione propria in settori come quello sanitario. Su questo aspetto dobbiamo investire anche nel futuro perché è indispensabile avere un capacità produttiva a livello nazionale per dare risposte alle esigenze del sistema sanitario. La sicurezza sanitaria deve esser seguita da noi per continuare a tutelare i cittadini". Come è stato illustrato nel corso della visita, l'azienda offre una linea completa di prodotti per coprire le esigenze diagnostiche dei laboratori nella ricerca di SARS-CoV-2 in campioni biologici ed è specializzata nello sviluppo, produzione e distribuzione di strumentazione di diagnostica clinica per l'automazione di laboratorio. Sono 200 i dipendenti nelle tre sedi (Padova, Trieste e Nimis) e 5 le filiali nel mondo (Cina, Russia, Brasile, Spagna e Germania). Il fatturato consolidato nel 2020 è di 62milioni di euro e sono numerosi i brevetti che l'azienda ha depositato a livello mondiale nei settori dell'ematologia e della batteriologia. ARC/LP/pph

