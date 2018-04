Imprese: convenzione Regione e Confidi, assegnati oltre 6 mln per Pmi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Udine, 12 apr - La Regione Friuli Venezia Giulia ha siglato, oggi a Udine, una convenzione con i rappresentanti dei Confidi regionali del raggruppamento temporaneo di imprese (Rti) "Competitività e sviluppo Fvg", per l'assegnazione e l'utilizzo, a favore delle piccole e medie imprese (Pmi), di 6.120.894,61 euro derivanti dalla programmazione dei Fondi strutturali europei 2007-2013. Il riparto, concordato fra i Confidi, prevede l'assegnazione di 1.644.758,30 euro a Confidi di Pordenone, 1.890.841,98 a Confidi Friuli, 1.572.490,84 a Confidimprese FVG, 200.383,02 a Confidi Gorizia, 273.726,38 a Confidi Trieste, 472.504,38 a Neafidi, 66.189,71 a Congafi Industria Trieste. I rappresentanti dei Confidi hanno evidenziato la fattiva collaborazione con la Regione che ha permesso di comprendere le problematiche e di trovare soluzioni sia operative sia finanziarie. Su quest'ultimo punto, è stata sottolineata, infatti, la valenza del sostegno finanziario assicurato al sistema dei Confidi regionale. Nel dettaglio, il documento disciplina criteri e modalità per il conferimento e l'impiego delle risorse residuanti dalla liquidazione del Fondo di garanzia per le imprese del Programma operativo regionale 2007-2013 del Fondo europeo di sviluppo regionale (Por Fesr), gestito dai Confidi. Come previsto dal Por Fesr, al termine del periodo di programmazione, le risorse ulteriormente utilizzabili del Fondo di garanzia per le imprese sono ripartite tra i Confidi del Rti di cui fanno parte Confidimprese Fvg, Confidi Friuli, Consorzio garanzia fidi tra le piccole industrie della provincia di Trieste, Confidi Trieste, Consorzio garanzia fidi di Pordenone, Neafidi società cooperativa di garanzia collettiva fidi e Confidi Gorizia; questi soggetti potranno, quindi, utilizzare le risorse per concedere singolarmente garanzie alle imprese con sede o unità operativa nel territorio regionale. ARC/LP/ppd