Imprese: Bolzonello, prioritario puntare su scuola e formazione

Monfalcone, 28 novembre - "I modelli scolastici e la formazione devono essere tematiche sempre più centrali nelle politiche regionali perché è prioritario puntare e investire sulla professionalità delle persone che entrano nel mondo del lavoro".



Questo il concetto espresso oggi a Monfalcone dal vicepresidente del Friuli Venezia Giulia, Sergio Bolzonello, a margine della tavola rotonda organizzata dalla Cisl e dedicata alla cosiddetta "Quarta rivoluzione industriale", ovvero la relazione tra le nuove tecnologie e il lavoro, che porta alla domanda: "L'Italia e il Friuli Venezia Giulia sono pronti a questa sfida?".



Commentando il dato emerso nel corso del dibattito, che registra nell'ultimo trimestre un'inversione di tendenza in positivo del rapporto tra chi emigra dalla regione e chi invece vi entra per studiare o lavorare, il vicepresidente, ricordando il risultato conseguito con il superamento dei 500mila occupati in regione, ha sottolineato il segnale di una ritrovata capacità del territorio di essere attrattivo.



Tornando all'impatto delle nuove tecnologie sul mondo del lavoro, Bolzonello ha rimarcato la necessità di spingere sull'intero sistema scolastico affinché si riesca ad offrire l'opportunità ai giovani di entrare con rapidità "in una dimensione produttiva, come quella attuale, che cambia alla velocità della luce".



"Ogni giovane che inizia un percorso lavorativo, sia nell'ambito della progettualità sia in quello della produzione, si trova davanti - ha rimarcato il vicepresidente della Regione - a delle macchine tecnologicamente avanzate, per le quali le aziende hanno fatto degli importanti investimenti e che hanno la necessità di essere gestite con grande competenza".



"Quindi - ha concluso Bolzonello - non ci sono scorciatoie: bisogna puntare sulla scuola, sulla formazione e sulla professionalità delle persone che vengono immesse nel mondo del lavoro". ARC/GG/fc

