Imprese: Bini, Pezzutti è manifattura d'eccellenza in Fvg

Pordenone, 31 mag - "Un'eccellenza friulana con un alto livello di automazione, dove l'industria 4.0 viene applicata e non solo dichiarata; un'azienda impegnata a seguire politiche orientate alla sostenibilità ambientale che applica i principi dell'economia circolare".Così l'assessore alle Attività produttive del Friuli Venezia Giulia, Sergio Emidio Bini, dopo la visita allo stabilimento del Gruppo Pezzutti, attivo nel settore dello stampaggio di materie plastiche che può vantare clienti di standing nei settori arredamento e accessori per la casa, packaging alimentare e tecnico."La realtà che ho potuto visitare all'interno dell'Interporto di Pordenone - ha detto Bini - rientra in quelle eccellenze presenti in regione che vanno conosciute e fatte conoscere. È questo l'obiettivo che sto portando avanti nei miei incontri con il mondo produttivo per valorizzare il tessuto imprenditoriale".Secondo l'esponente della Giunta, il ruolo delle imprese è fondamentale per l'economia e la Regione deve contribuire a creare le migliori condizioni per la crescita e lo sviluppo del sistema economico.Ad illustrare l'azienda è intervenuto il ceo Emanuele Bassetto che ha spiegato come, da oltre 50 anni, Pezzutti è un primario fornitore di resine termoplastiche stampate, specializzato nella produzione di componenti industriali personalizzati, di prodotti complessi assemblati, fino a prodotti finiti per il mercato di largo consumo.Nata nel 1966, la Pezzutti conta 260 dipendenti e punta a raggiungere quest'anno un fatturato di 83 mln di euro, con previsione di arrivare a 100 mln nel 2021 e a 120 mln nel 2023.Impegnato a seguire politiche orientate alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica, il gruppo punta ad implementare l'economia circolare tanto che negli stabilimenti vengono realizzati packaging per i settori food e no-food utilizzando un Pet riciclato (r-Pet) ovvero materia plastica riciclabile al 100% ottenuta dalla lavorazione delle bottiglie disponibili grazie alla raccolta differenziata. Il gruppo ricicla il 3% di tutte le bottiglie di plastica utilizzate in Italia: sono 657.000 quelle rimesse quotidianamente in circolo negli stabilimenti. ARC/LP