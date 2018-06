Imprese: Bini, Eurotech Ã¨ eccellenza del Fvg e dell'Italia nel mondo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 2 giu - "Aziende come Eurotech rappresentano un'eccellenza non solo per la nostra regione ma per l'intero Paese". Questo il commento dell'assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Bini, alla notizia che l'impresa friulana Eurotech è stata premiata come realtà imprenditoriale eccellente dell'anno, per high performance computing e soluzioni per l'Internet of things (Iot), nell'ambito dei 'Le Fonti' awards.Bini ha spiegato che "grazie alla capacità imprenditoriale dell'amministratore delegato, Roberto Siagri, e di tutto il management, la Eurotech si sta imponendo a livello globale in un settore strategico dell'internet delle cose. Come assessore alle Attività produttive il mio auspicio è di coinvolgere imprenditori del calibro di Siagri, ma non solo, in progetti di ampio respiro per far sì che in regione si sviluppi una sorta di Silicon Valley Fvg".L'assessore ha inoltre espresso apprezzamento per i dati dell'andamento trimestrale dell'azienda che, oltre a denotare una forte crescita nel valore della produzione, palesano un netto miglioramento del margine operativo lordo, il cosiddetto Ebitda (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization). ARC/MA