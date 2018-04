Imprese: 5/4 ad Amaro incontro su competitivitÃ  e occupazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Udine, 3 apr - I principali strumenti regionali a favore delle imprese del Friuli Venezia Giulia per la competitività e l'occupazione saranno al centro dell'incontro, organizzato dalla Regione Fvg attraverso l'Agenzia regionale per il lavoro e in collaborazione con il Consorzio Innova Fvg, in programma il giovedì 5 aprile, alle 16.45, ad Amaro.L'evento, svolto con la collaborazione dei Gal Euro Leader e Open Leader e di Cata artigianato Fvg srl, si terrà nella sala convegni di InnovaFVG (via Jacopo Linusso, 1) e darà anche conto dei servizi di preselezione, degli incentivi e delle agevolazioni alle assunzioni, del progetto Pipol/garanzia giovani oltre che degli strumenti volti al sostegno di investimenti, ricerca, sviluppo e innovazione.I partner dell'iniziativa offriranno, inoltre, una panoramica sul programma Interreg Italia-Austria, strategie transfrontaliere Clld HEurOpen come opportunità per il territorio, sul ruolo di Open Leader nella programmazione 2014-20 e sulle opportunità a fondo perduto per il settore artigiano.È possibile iscriversi online fino alle 24 del 4 aprile attraverso il sito www.regione.fvg.it. ARC/LP/fc