Imprese: 27/3 a Ud illustrazione servizi sviluppo territorio

Pordenone, 23 mar - Le opportunità di finanziamento e i servizi di supporto per lo sviluppo competitivo delle imprese del territorio saranno gli argomenti al centro di un incontro organizzato dall'Agenzia investimenti della Regione e da Friuli Innovazione, che si svolgerà a Udine martedì 27 marzo nella sede di quest'ultima associazione.A partire dalle 10, nella sala convegni di via Linussio, verranno approfonditi gli strumenti disponibili, sia a livello regionale, sia europeo, per lo sviluppo competitivo delle imprese; inoltre verrà illustrato anche il bando POR FESR a sostegno degli investimenti in Ict, il catalogo degli incentivi dell'Agenzia Investimenti FVG e le misure di finanza agevolata del piano nazionale Industria 4.0.L'evento sarà anche l'occasione per illustrare le possibilità offerte dal progetto OIS, che mette in rete i parchi scientifici e tecnologici regionali a supporto dei progetti di innovazione delle imprese.La partecipazione al workshop, previa iscrizione, è gratuita ARC/AL/fc