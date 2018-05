Imprese: 24/5 a Ts evento su strumenti per competitivitÃ  e occupazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Udine, 21 mag - Si terrà giovedì 24 maggio alle 17 a Trieste, nella sede della Slovensko deželno gospodarsko združenje - Unione regionale economica slovena (Sdgz-Ures), la presentazione dei principali strumenti di incentivazione per la competitività e per le politiche attive del lavoro a favore delle imprese.L'evento, organizzato dalla Regione Friuli Venezia Giulia in collaborazione con la Sdgz-Ures, punta ad illustrare le misure a sostegno delle imprese per gli investimenti, la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione oltre che gli incentivi e le agevolazioni alle assunzioni, il progetto Pipol/Garanzia Giovani, i percorsi di formazione, la legge regionale 18/2005 e di stabilità 2018.Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la segreteria organizzativa allo 04067248 o via e-mail all'indirizzo info@ures.it. ARC/LP