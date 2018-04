Imprese: 20/4 a Udine presentazione servizi per competitivitÃ 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 18 apr - Università di Udine e Regione unite nel presentare alle imprese le opportunità e servizi offerti nell'ambito del lavoro e della competitività aziendale.Questo l'obiettivo dell'evento che si terrà nel capoluogo friulano venerdì 20 aprile, alle ore 11, a Palazzo Antonini, al quale prenderanno parte in qualità di relatori Gianni Fratte, responsabile del Servizio alle imprese dell'Agenzia regionale per il lavoro, e Marco Sartor, delegato dell'ateneo friulano al placement e al rapporto con le imprese.L'incontro prevede anche la possibilità per le imprese di partecipare ad un networking di approfondimento in alcuni corner informativi specifici allestiti negli spazi riservati al convegno.Tutto ciò rappresenta il primo passo di un progetto di cooperazione congiunta fra l'Università di Udine e la Regione per la divulgazione di informazioni destinate alle imprese al fine di favorire lo sviluppo territoriale e facilitare i processi di crescita e di innovazione delle aziende.In particolare, per i rappresentanti e i manager delle realtà produttive dell'area udinese sarà l'occasione di conoscere direttamente gli strumenti a disposizione da parte del Punto impresa dell'Università e del Servizio alle imprese dell'Agenzia regionale per il lavoro del Friuli Venezia Giulia. ARC/GGfc