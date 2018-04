Imprese: 19/4 a Trieste incontro su agroalimentare e caffÃ¨

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 17 apr - Quali sono gli strumenti per investire e per inserirsi sotto il profilo lavorativo nel settore agroalimentare e del caffè? A questa domanda dà risposta un incontro in programma a Trieste giovedì 19 aprile, promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia insieme alla sezione Alimentari e Caffè di Confindustria Venezia Giulia e all'associazione Caffè Trieste. Il confronto illustrativo, che si terrà a partire dalle 16 nella sede di Confindustria in piazza Casali 1, presenterà i principali strumenti di sostegno agli investimenti (per ricerca, sviluppo e innovazione) e alle politiche attive del lavoro (incentivi e agevolazioni alle assunzioni, progetto Pipol/Garanzia Giovani, legge regionale 18/2005, legge di stabilità 2018).Per iscriversi all'evento il link è http://bit.ly/ConfindTS . ARC/PPH/fc