Imprese: 16/10 a Ts tour nazionale "Attrazione investimenti"

Trieste, 26 ago - Il tour "Attrazione investimenti" approderà in ottobre in Friuli Venezia Giulia. La seconda tappa dell'iniziativa itinerante, varata dal Governo per far conoscere la governance nazionale sull'attrazione degli investimenti e le iniziative di promozione congiunte tra Stato e Regioni, si terrà il 16 ottobre a Trieste, nella sede della Camera di commercio della Venezia Giulia (piazza della Borsa 14).L'iniziativa prevede interventi finalizzati a illustrare le azioni avviate per favorire l'attrazione investimenti esteri, con un focus particolare sul Friuli Venezia Giulia e sull'attività svolta dall'Agenzia investimenti Fvg. Quest'ultima è infatti la struttura preposta ad attirare investimenti per l'insediamento di nuove iniziative imprenditoriali sul territorio regionale.Il tour rappresenta una delle azioni prioritarie condivise tra Governo e Regioni per garantire a tutte le strutture dedite all'attrazione di investimenti una base comune di conoscenze. L'evento di ottobre è organizzato dalla Regione in collaborazione con il Tavolo di coordinamento Stato-Regioni per l'attrazione degli investimenti, del quale fanno parte i ministeri dello Sviluppo economico e degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed Ice-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. ARC/COM/ma/ep