Immigrazione: Roberti, parere negativo alle disposizioni del governo

Udine, 2 dic - La Commissione speciale immigrazione e italianiall'estero della Conferenza delle Regioni e delle Provinceautonome, che si è tenuta oggi in videoconferenza, ha espressoparere negativo a maggioranza sul decreto legge 130 del 21ottobre 2020 "Disposizioni urgenti in materia di immigrazione,protezione internazionale e complementare".

"È prevalsa la posizione del Friuli Venezia Giulia, allineata aquella di Lombardia, Veneto, Liguria, Marche e Basilicatarispetto ad un provvedimento normativo la cui entrata in vigoreprodurrebbe gravi effetti nel Paese, soprattutto a livello socioeconomico", ha commentato l'assessore regionale alle Politichedell'immigrazione, Pierpaolo Roberti, a margine della riunione.

Secondo la posizione espressa dalla maggioranza delle Regioni(fatta eccezione per Emilia Romagna e Campania), i provvedimentiproposti dal Governo comportano un aumento del numero diimmigrati sul territorio nazionale, favoriscono l'ingresso diclandestini e incrementano i costi a carico delle amministrazionilocali per l'impiego di servizi sociali.

Per quanto riguarda la protezione internazionale degli stranieri,la normativa vigente prescrive il divieto di espulsione erespingimento nel caso in cui il rimpatrio determini, perl'interessato, il rischio di tortura. Con il decreto si aggiunge,oltre a questa ipotesi, il rischio che lo straniero siasottoposto a trattamenti inumani o degradanti e se ne vietal'espulsione anche nei casi di rischio di violazione del dirittoal rispetto della sua vita privata e familiare.

"Sono concetti tecnicamente a dir poco sfuggenti e generici", silegge nel parere inviato dalla Regione Friuli Venezia Giulia afirma di Roberti, che rimarca come "di fatto venga reintrodottol'abrogato istituto della protezione umanitaria. In tal modo, siallarga nuovamente, anche con una certa discrezionalità, ilventaglio di possibilità per quanto riguarda i cosiddettipermessi speciali, così tanto diffusi tra i migranti presenti inItalia, garantendo nel nostro Paese un livello di protezionesuperiore rispetto a quello offerto dagli altri Paesi europei. Difatto rendiamo l'Italia un Paese più attrattivo rispetto aglialtri stati".

Roberti si è detto inoltre contrario alla decisione di attivare,già nella fase della prima accoglienza, alcuni programmi diinserimento come i corsi di lingua italiana, i servizi diorientamento legale e al territorio e altre iniziative dicarattere assistenziale che adesso vengono garantite solo in unsecondo momento. "In tale maniera - ha evidenziato - siincoraggia chi arriva nel nostro Paese pur non possedendo ancorai titoli per rimanervi"."Ciò aumenta i costi di gestione delle strutture di accoglienza -ha rimarcato l'assessore -, costi che saranno sicuramentesostenuti con risorse sottratte ai rimpatri ed alle espulsioni.Un'evenienza inaccettabile rispetto alle esigenze di sicurezzadei cittadini".

"La Regione Friuli Venezia Giulia così fortemente esposta alleproblematiche derivanti dal massiccio fenomeno migratorio lungola rotta balcanica, non può che esprimere un parerecomplessivamente negativo sul provvedimento in esame, posto chequest'ultimo sembra voler assecondare un cedimento del contrastoall'immigrazione irregolare" ha concluso Roberti.ARC/SSA/pph

