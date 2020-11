Immigrazione: Fedriga, ripensare politiche di controllo dei confini

Trieste, 9 nov - "È necessario un ripensamento delle politichedi controllo dell'immigrazione irregolare e dei confini. NelFriuli Venezia Giulia stiamo subendo costanti arrivi diirregolari che prima di raggiungere la nostra regioneattraversano altri Paesi europei. Se non riusciamo a mettere incampo tutte le misure necessarie per presidiare i confinifiniremo per abdicare al nostro ruolo".

Lo ha affermato oggi il governatore del Friuli Venezia GiuliaMassimiliano Fedriga durante una audizione informale invideoconferenza della I Commissione Affari costituzionali dellaPresidenza del Consiglio nell'ambito dell'esame del disegno dilegge C. 2727, di conversione del decreto legge n. 130 del 2020,recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione,protezione internazionale e complementare.

"Siamo preoccupati da diversi aspetti presenti nel provvedimentoapprovato dal Governo - ha sottolineato Fedriga - a partiredall'introduzione della protezione speciale. Se è vero che ladottrina specifica che questa misura andrebbe a riguardareprofili dettagliati, è anche vero che già a suo tempo laprotezione umanitaria doveva occuparsi di casi limitati ma difatto venne utilizzata in modo molto diffuso. Questo rischia diavere effetti devastanti sul territorio per quanto riguarda ilnumero di persone accolte".

"Sembra esserci poi un ri-potenziamento della cosiddettaaccoglienza diffusa - ha aggiunto il governatore - che puòrendere sempre più difficile garantire il controllo delterritorio e la sicurezza dei cittadini. Pare si vogliarestituire centralità agli enti locali anche per quanto riguardale forme di protezione allargata, rivolta quindi non solo aiminori stranieri non accompagnati che hanno diritto allaprotezione internazionale, ma anche ai richiedenti asilo e aititolari di permesso di soggiorno che possono ottenere appuntoprotezione per cure mediche, per condizioni sociali, per violenzedomestiche, per calamità naturali, per particolare sfruttamentolavorativo, per atti di particolare valore civile e per casispeciali".

"Se prendiamo in considerazione anche il numero di minoristranieri non accompagnati è chiaro come la situazione diventiinsostenibile soprattutto in termini di spesa per gli entilocali. Lo Stato garantisce al singolo Comune 45 euro al giornoper ogni minore straniero non accompagnato - ha ricordato Fedriga-, ma queste risorse non sono sufficienti. La Regione -nonostante non sia sua competenza - solo nel secondo trimestre2020 ha garantito ai Comuni 2 milioni di euro in più per i minoristranieri non accompagnati. Quasi 300mila euro sono statistanziati invece per i neomaggiorenni e quasi 200mila euro perl'emergenza sanitaria che ha sancito per queste persone il bloccodegli spostamenti durante il lockdown".

"Già è difficile garantire l'accoglienza diffusa in unasituazione di normalità, lo è ancora di più oggi che stiamovivendo una grave crisi di carattere sanitario. Inoltre abbiamovisto che chi è entrato irregolarmente sul territorio nazionalemolto spesso ha una scarsa propensione al rispetto dellaquarantena o ancor peggio delle regole di isolamento in caso dipositività".

"Il controllo in una situazione di accoglienza diffusa spalmatasu diversi comuni diventa molto complicato perché, di fatto, leforze dedicate a questo non sarebbero mai sufficienti. Ilrisultato sarebbe quello di non controllare chi riesce ad entrareirregolarmente nel nostro Paese, fatto ancor più grave in unperiodo di pandemia".

"Sui 545 minori stranieri non accompagnati che abbiamo registratocomplessivamente fino a giugno 2020, ben 401 avevano 17 anni,mentre nessuno aveva una età compresa fra 0 e 11 anni - haspiegato Fedriga -. Esiste pertanto un problema serio neldefinire la minore età di chi entra in Italia. Questo aspetto vaconsiderato in sede di conversione del decreto, approvando misurepiù stringenti al fine di individuare veramente i minorenni chehanno diritto a una maggiore tutela. Così come un'altra criticitàdel provvedimento del Governo è data dal nuovo obbligo diiscrizione all'anagrafe e dal rilascio della carta d'identità chegraverebbe sull'operato dei Comuni".

"Purtroppo i dati del 2020 sugli ingressi nel Friuli VeneziaGiulia, aggiornati al 18 ottobre, segnano un forte aumento apartire dal mese di aprile per un totale di 9935 rintracci e 4535arrivi. Numeri molto consistenti soprattutto se parametrati a unapopolazione di 1 milione e duecento mila persone. Le reimmissionisono state 1321, mentre le espulsioni sono state 1124 molte dellequali, come noto, non si riescono a effettuare. Per questo - harimarcato il governatore - viviamo una situazione di costanteallarme".

"Non va scordato quanto accaduto alla Caserma Cavarzerani diUdine con gli interventi delle forze dell'ordine dopo che ilComune di Udine aveva dichiarato la quarantena per alcuni casi diCovid. Sono strutture dove bisogna fare particolare attenzioneper fermare la diffusione del contagio - ha affermato Fedriga -.In questa occasione la Regione ha collaborato in modo moltostretto con le forze dell'ordine. Per il controllo della casermaè stata utilizzata, infatti, la Protezione civile del FriuliVenezia Giulia che si è occupata dello sfalcio attorno allastruttura e ha installato telecamere intelligenti per poterindividuare immediatamente chi avesse tentato di allontanarsi".

"Infine ricordiamo che oggi il confine con la Slovenia è chiusoper gli effetti della diffusione del Coronavirus nel Paese.Nonostante questo il flusso di immigrati, però, non si è fermatoe il presidio degli oltre 200 chilometri che separano l'Italiadalla Slovenia continua a presentare forti criticità. Inprecedenza gli irregolari utilizzavano i sentieri del Carso. Acausa del potenziamento negli anni scorsi dei controlli suiconfini e della possibilità di reimmissioni immediate inSlovenia, frutto di un accordo con il Paese vicino, negli ultimitempi sono aumentati gli ingressi con i mezzi. Fenomeno che - haspiegato il governatore in conclusione - ha portato alrintracciamento di immigrati irregolari in territori più distantidalle aree di confine".ARC/RT/pph

© RIPRODUZIONE RISERVATA