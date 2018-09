Gusti di frontiera: Callari, manifestazione che supera tutti i confini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gorizia, 27 set - "Quella inaugurata oggi a Gorizia è una manifestazione che supera tutti i confini e la cui fama ha travalicato i confini regionali e nazionali".Questo il commento dell'assessore regionale alla Funzione pubblica, semplificazione e sistemi informativi, Sebastiano Callari, a margine dell'inaugurazione dell'edizione 2018 di Gusti di frontiera, alla quale era presente in rappresentanza della Regione assieme ai colleghi di giunta Sergio Emidio Bini, Stefano Zannier, Pierpaolo Roberti e Graziano Pizzimenti.Callari ha spiegato che "il grande successo di questa manifestazione è una soddisfazione per tutti noi, soprattutto perché nelle ultime settimane abbiamo assistito a una serie di eventi di grande rilievo, da Friuli Doc a Pordenone legge, ed a breve avremo anche la Barcolana. Si tratta di iniziative che portano ricadute positive e concrete, quindi la Regione farà di tutto per farle crescere, perché puntiamo molto su di loro per la promozione del territorio". ARC/MA/ep