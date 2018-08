Grande Guerra: Roberti, Nazario Sauro ha segnato storia Istria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 10 ago - "A 102 anni dal suo martirio Nazario Sauro rimane una delle figure che maggiormente hanno segnato la storia dell'Istria e giustamente viene ricordato con grande affetto non solo dai triestini, ma da tutti gli esuli istriani fiumani e dalmati e dai tanti giuliani sparsi in tutto il globo".Questo il pensiero espresso dall'assessore regionale a Politiche comunitarie e corregionali all'estero, Pierpaolo Roberti, a margine della cerimonia organizzata a Trieste, in piazzale Marinati d'Italia, dove sorge la statua dedicata all'eroe capodistriano, dal comitato onoranze Nazario Sauro.Dopo la lettura della motivazione della Medaglia d'oro al valor militare a Sauro e la deposizione di una corona d'alloro ai piedi del monumento l'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, affiancata dalla banda dell'Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, ha provveduto all'ammaina bandiera solenne. Roberti ha quindi evidenziato "il senso dell'onore di Nazario Sauro e la sua ferrea moralità, che lo portarono a combattere e immolarsi per difendere gli ideali che lo animavano. Un modo d'agire coraggioso e coerente che oggi riesce ancora ad ispirare gli animi, ricordando il sacrificio compiuto da tanti giovani durante la Grande Guerre in nome della propria terra". ARC/MA/fc