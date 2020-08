Giustizia: Regione sigla intesa con la Corte d'Appello di Trieste

Trieste, 24 ago - Intensificare la collaborazione tra la Regione Friuli Venezia Giulia e gli uffici giudiziari della Corte d'Appello di Trieste sviluppando attività di reciproco interesse con l'obiettivo di garantire a cittadini e imprese servizi sempre più efficaci ed efficienti, condizione indispensabile non solo per la civile convivenza di una comunità, ma anche per la crescita e lo sviluppo economico e sociale del territorio.



È l'obiettivo del protocollo d'intesa in materia di sviluppo e potenziamento del sistema giustizia che il governatore del Friuli Venezia Giulia ha siglato questa mattina con la Corte d'Appello di Trieste, estendendo e rafforzando i rapporti già da tempo avviati anche con altre realtà giudiziarie del territorio che hanno consentito di raggiungere concreti risultati operativi e funzionali.



L'intesa è finalizzata a migliorare l'organizzazione amministrativa e contabile degli uffici giudiziari del distretto di Corte d'Appello prevedendo intese e iniziative comuni, disciplinando i rapporti di reciproco sostegno e cooperazione e riservando un'attenzione particolare all'esercizio della giurisdizione nel settore relativo ai minori, alla formazione e all'aggiornamento del personale e alle difficoltà di volta in volta espresse dalle peculiari realtà del territorio.



In tema di risorse umane la Regione, come normato con la recente legge di assestamento del bilancio, metterà a disposizione degli uffici giudiziari proprio personale di ruolo con profilo professionale amministrativo, economico e tecnico, sopperendo così alle esigenze manifestate dal sistema giudiziario e supportando in particolare il lavoro della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, istituita presso il Tribunale di Trieste e preposta a seguire i procedimenti legati al riconoscimento della protezione internazionale. L'Amministrazione regionale contribuirà al potenziamento degli uffici giudiziari anche sotto il profilo tecnologico e informatico, fornendo non solo materiale, attrezzature tecniche e software, ma trasferendo modelli organizzativi e di gestione e soluzioni applicative e di interoperabilità, nel rispetto dei rispettivi piani di sviluppo. La Regione si impegna inoltre ad adottare specifici progetti educativi mirati ai giovani per diffondere una cultura della legalità anche attraverso interventi mirati nelle scuole, a favorire l'avvicinamento di neolaureati al mondo giudiziario e a sostenere percorsi formativi di aggiornamento dell'Avvocatura per soddisfare le eventuali richieste specialistiche.



Proseguirà infine il sostegno al progetto "sportelli di prossimità" avviato nel 2015 con il quale la Regione ha dato vita nel 2017 a Tolmezzo all'istituzione di una struttura stabile dove operano dipendenti regionali a servizio dei residenti, che fornisce informazioni e facilita l'accesso ai servizi giudiziari dopo la soppressione del locale tribunale. ARC/CCA/pph



