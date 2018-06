Giunta Fvg: le principali decisioni assunte il 29/6

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 29 giu - La Giunta ha approvato oggi il Documento di economia e finanza regionale (Defr) per il 2019. Il provvedimento anticipa i tempi della programmazione, definendo le prime linee guida dell'azione regionale di governo per l'anno successivo. L'obiettivo è quello di permettere, nella seconda parte dell'anno, una migliore elaborazione nel dettaglio degli interventi. Tra le priorità figurano il riassetto degli Enti locali, la sanità e la sicurezza collegata ai diritti sociali.L'esecutivo ha poi dato il via libera al regolamento per l'assegnazione ai Comuni dei contributi per finanziare le richieste dei cittadini riguardanti l'installazione di sistemi di videosorveglianza nelle abitazioni private. Tra i nuovi requisiti figurano tempi certi per l'emanazione del bando da parte dei Comuni e più anni di residenza in Friuli Venezia Giulia per accedere al finanziamento. Il plafond messo a disposizione degli Enti locali è pari a 500 mila euro.La giunta ha anche approvato il protocollo d'intesa tra la Regione e l'ispettorato interregionale del lavoro di Venezia. L'atto ha come oggetto l'interscambio di informazioni correlate all'attività di vigilanza per il rilascio del nulla osta all'assunzione di lavoratori stranieri stagionali.Infine, l'esecutivo ha deciso di intitolare al compianto presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Ettore Romoli, la sala dove si riunisce il Consiglio delle Autonomie locali (Cal) a Udine. ARC/AL