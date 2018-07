Giunta Fvg: le principali decisioni assunte il 27/7

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pordenone, 27 lug - La Giunta Fedriga ha assegnato 8 milioni di euro di risorse regionali per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione riferiti a soggetti meno abbienti, suddividendoli fra i 182 Comuni che ne hanno fatto richiesta.Tra le principali decisioni assunte nell'odierna seduta a Pordenone, l'Esecutivo ha approvato gli importi effettivi del beneficio regionale di riduzione dei costi per la fornitura di energia elettrica nel 2017, determinandoli tra 125 e 506 euro in base ai parametri Isee.Infine, la Giunta ha recepito una comunicazione relativa alle criticità dell'istruzione non universitaria in tema di trasporto pubblico locale, edilizia, connettività per didattica digitale, carenza di dirigenti e problematiche sociali, condividendo l'opportunità di trattarle in maniera coordinata e integrata in funzione di un piano regionale di dimensionamento della rete scolastica di programmazione dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2019-20 che dovrà essere approvato entro il prossimo dicembre.ARC/FC