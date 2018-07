Giunta Fvg: le principali decisioni assunte il 13/7

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 13 lug - La Giunta regionale ha istituito un Tavolo di esperti sulla sanità con l'obiettivo di procedere a un'analisi ricognitiva del sistema sanitario regionale, dei processi del settore salute, dei punti di forza e di debolezza dell'attuale assetto istituzionale e organizzativo e, di conseguenza, definire un'ipotesi di innovazione dell'assetto istituzionale e organizzativo volto a soddisfare le richieste della comunità. Del Tavolo, presieduto dal direttore regionale Salute, Gianni Cortiula, faranno parte, a titolo gratuito, Lionello Barbina, Silvio Brusaferro, Piero Cappelletti, Roberto Chervesani, Gianpiero Fasola, Davide Larice, Giorgio Ros e Gianfranco Sinagra.Tra le principali decisioni assunte oggi dall'Esecutivo regionale, anche quella che assicura i livelli essenziali di assistenza (lea) ai residenti a Sappada, comune che è entrato a far parte del Friuli Venezia Giulia lo scorso dicembre. La Giunta Fedriga, infatti, ha approvato oggi le fondamentali forme di interventi sanitari e sociosanitari erogabili, determinandone la competenza in capo all'Azienda per i servizi sanitari 3 Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli.Deliberato anche il secondo step del progetto Fvg-Mit, la stretta collaborazione tra il sistema regionale universitario e della ricerca e il Massachussets Institute of Technology (Mit) di Boston, volto a facilitare l'inserimento delle migliori realtà del territorio nella rete di eccellenza globale, a maggior ragione alla vigilia del passaggio di testimone da Tolosa (Francia) a Trieste per l'organizzazione dell'EuroScience open forum (Esof) del 2020. ARC/FC