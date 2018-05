Giunta Fvg: Fedriga, stop penalizzazioni a Comuni fuori da Uti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A breve un tavolo tecnico per emergenza traffico sulla A4Trieste, 23 mag - L'auspicio della rapida formazione del Governo con il quale affrontare al più presto temi rilevanti per il Friuli Venezia Giulia, come quello delle compartecipazioni. Si è aperta con questo argomento l'intervista rilasciata dal governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, nel corso della trasmissione Elettroshock andata in onda in diretta su Telefriuli.In merito alla sanità, il governatore ha confermato la volontà di avviare in tempi rapidi una nuova riforma del comparto, mentre riguardo i cantieri per la realizzazione della terza corsia sulla A4, Fedriga ha annunciato la riunione dei prossimi giorni di un tavolo tecnico straordinario per definire provvedimenti urgenti a tutela dell'incolumità di chi viaggia e dell'economia della regione penalizzate dai continui rallentamenti alla circolazione.Tra gli altri temi affrontati quello della revisione della riforma delle Unioni territoriali intercomunali. A questo proposito, Fedriga ha assicurato che tra le priorità della Giunta c'è un provvedimento che sospenderà le penalizzazioni nei confronti delle amministrazioni comunali che non hanno aderito alle Uti.Quanto al nuovo contratto del personale non dirigente del Comparto unico, oggetto di alcuni rilievi da parte della Corte dei Conti, Fedriga ha garantito un intervento rapido in materia e di essere moderatamente ottimista sulla soluzione in tempi brevi del problema. Inoltre, riguardo la carenza di personale nei Comuni il governatore ha ribadito la necessità di sbloccare il turnover, anche attraverso un'accelerazione della riforma degli enti locali. ARC/MA/fc