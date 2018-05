Giunta Fedriga: programma governo, ambiente ed energia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 29 mag - "Consegnare ai nostri figli una regione più bella, più vivibile, più pulita, ma anche più prospera".E' lo scenario indicato dal governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga in cui s'inserisce il programma sull'ambiente e le politiche energetiche."Il recupero di siti inquinati e la dismissione di attività impattanti - ha indicato il governatore - deve fare paio con la ricerca di un punto di equilibrio tra la difesa dell'ambiente e la libertà di fare impresa, senza dare luogo a sterili contrapposizioni, ma tentando sempre di salvaguardare i diritti di tutte le parti in causa". Sotto questo profilo "è necessario perciò superare le vecchie culture industriali del Novecento e promuovere gradualmente nuovi modi di pensare, nuovi stili di vita".A giudizio di Fedriga, dunque, "la sfida è innanzitutto culturale: dobbiamo abbandonare gli sprechi, consapevoli che le risorse non sono illimitate, e potenziare le fonti di energia alternativa anche attraverso quell'economia circolare che ne favorisce la conservazione". ARC/PPH/ep